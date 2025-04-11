Emeklileri de mağdur etti

İzmir'de Konak Belediyesi, içine düştüğü mali kriz nedeniyle çalışanlarının maaşlarını ödeyemez duruma geldi. İşçiler geçtiğimiz haftalarda belediye önünde eylem yaparak maaşlarının tam ve zamanında yatması için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çağrıda bulundu. İşçilerin belediye önünde yaptığı maaş eylemi hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de tazminat krizi patlak verdi. Yıllardır belediyenin çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra geçtiğimiz aylarda emekli olan 27 işçi hak ettikleri kıdem tazminatlarını alamayınca mağdur oldu.

60 MİLYON LİRA NE OLDU

Tazminatlarını alamadıkları için mağdur olan 27 işçi ile birlikte belediye önünde basın açıklaması yapan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Başkan Mutlu'yu sert bir dille eleştirdi. Konak Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde biriken işçi alacaklarını ödemek için bankadan 60 milyon lira kredi çektiğini hatırlatan Başdaş, Başkan Mutlu'ya; "İşçi alacaklarını ödemek için bankadan çektiğiniz 60 milyon lira kredi nereye harcandı?" diye sordu.

'YALAN SÖYLEDİLER'

Belediye bünyesinde 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyleyen Adnan Tokay; "1998 yılından beri Konak Belediyesi'nde çalışıyordum. Aralık 2024'te emeklilik dilekçemi verdim. Bu yaşıma kadar böyle bir sorumsuz yönetim görmedim. 27 yıllık çalışmamızın karşılığını alamıyoruz. Çok kötü bir yönetim var. Yöneticiler hep bize yalan söyledi, sürekli önümüzdeki hafta diyerek bizi aylarca oyaladılar. Torunlarımıza harçlık bile veremeden bayramı geçirdik" diye konuştu. Emekli Sait Kampak ise, "1998 yılından bu yana Konak Belediyesi'nde görev yapıyorum. Gece gündüz çöp toplayıp, hizmet ettim. Bana 32 gün içinde kıdem tazminatımı ve izin paramı alacağımı söylediler. 2 ay geçmesine rağmen param yatmadı. Her seferinde yetkililer para yok diyerek bizi elimiz boş gönderdi. Çok mağdur oldum. Bir emekli aylığı ile geçiniyorum. Bugüne kadar 7 başkan gördüm böyle krizli bir dönem görmedim" ifadelerini kullandı.