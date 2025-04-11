Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: İsrail bu provokasyonu derhal sonlandırmalı

Türkiye, Suriye'deki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, Suriye'deki savunma kapasitelerinin artırılması ve terörle mücadelede destek sağlamak amacıyla üs kurulmasına yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Kaynaklar, Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmak için kararlı olduğunu ve TSK'nın gittiği her yere barış ve istikrar getirdiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, İsrail'in Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef gösterdiğini belirten kaynaklar, İsrail'in çatışmacı dış politika anlayışını eleştirdi. Türkiye, bu tür provokasyonların uluslararası kamuoyunda yanlış algılar yaratmaya yönelik olduğunu ve İsrail'in bu eylemlerini sürdüremeyeceğini ifade etti.

Türkiye ve İsrail arasında Suriye'de çatışmasızlık mekanizması kurulmasına yönelik çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Azerbaycan'da 9 Nisan 2025 tarihinde yapılan ilk teknik görüşme, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için atılan ilk adım olarak değerlendirildi. Çalışmaların devam edeceği belirtilirken, Türkiye'nin Suriye'deki istikrarı sağlama kararlılığı bir kez daha vurgulanıp şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in kutsal mekânlardaki kışkırtıcı davranışları gerilimi tırmandırmaktadır.

İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir.

Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı hâlde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provakasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır.



18 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, son iki haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 18 teröristin etkisiz hâle getirildiği bilgisini paylaştı.



TEK LİBYA İÇİN STRATEJİK ADIM

Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Saddam Hafter'in 4 Nisan 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret, Libya'da birlik ve istikrar hedefiyle atılmış stratejik bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye, 2020'den bu yana Libya'da ateşkes ve siyasi süreci destekliyor. Kaynaklar, daha önce "doğu-batı" olarak tanımlanan Libya'nın bundan sonra "tek Libya" olarak tanınmasının da başlangıcı olarak değerlendiriliyor.