Haberler Gündem Haberleri İBB personeline Ekrem İmamoğlu dayatması: ‘İmza atmayan personel fişleniyor’ iddiası’
Giriş Tarihi: 11.4.2025 16:10 Son Güncelleme: 11.4.2025 16:25

İBB personeline Ekrem İmamoğlu dayatması: ‘İmza atmayan personel fişleniyor’ iddiası’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CHP’li İBB yönetimi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma başlatıldı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP yönetimi ise algı operasyonlarına başaldı. İBB ve bazı CHP'li ilçe belediyelerinde İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için personelden imza toplanmaya başladı. Söz konusu girişimin sendika aracılığıyla baskı yoluyla yapıldığı iddiası ortaya atıldı.

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İBB personeline Ekrem İmamoğlu dayatması: ‘İmza atmayan personel fişleniyor’ iddiası’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelerindeki personelden imza toplanmaya başlandığı iddia edildi. Söz konusu girişimin sendika aracılığıyla baskı yoluyla yapıldığı öne sürüldü.

CHP örgütleri tarafından organize edilen ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesini amaçlayan imza kampanyasının, belediye personeline listeler aracılığıyla ulaştırıldığı ve imza atmalarının istendiği bildirildi. İddialara göre, bazı çalışanlar fişleme girişimi olarak değerlendirilen bu durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

'EN AZINDAN PERSONELİ RAHAT BIRAKSINLAR'

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İBB katlarında personele sendikal baskıyla Ekrem İmamoğlu için imza toplandığına dair duyumlar alıyoruz.

Uzun yıllardır 'parti rozetini çıkarma' iddiasına karşılık, Saraçhane'yi CHP karargâhına dönüştürenler en azından personeli rahat bıraksınlar. Çıkın sokağa ve imzanızı orada toplayın." İddialara ilişkin CHP ya da İBB yönetimi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı" ifadelerini kullandı.

TARAFSIZLIK İLKESİNİ İHLAL EDİYOR

Öte yandan, personelin mesai saatlerinde ya da görev alanlarında siyasi amaçla yönlendirilmesi kamu kurumlarının tarafsızlığı ilkesini ihlal ediyor. Mevzuatlarda da bu ve benzer uygulamalar tarafsızlık ilkesine aykırı kabul ediliyor.

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İBB personeline Ekrem İmamoğlu dayatması: ‘İmza atmayan personel fişleniyor’ iddiası’
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