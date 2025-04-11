İBB personeline Ekrem İmamoğlu dayatması: ‘İmza atmayan personel fişleniyor’ iddiası’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelerindeki personelden imza toplanmaya başlandığı iddia edildi. Söz konusu girişimin sendika aracılığıyla baskı yoluyla yapıldığı öne sürüldü.