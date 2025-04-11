İBB personeline Ekrem İmamoğlu dayatması: ‘İmza atmayan personel fişleniyor’ iddiası’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelerindeki personelden imza toplanmaya başlandığı iddia edildi. Söz konusu girişimin sendika aracılığıyla baskı yoluyla yapıldığı öne sürüldü.
CHP örgütleri tarafından organize edilen ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesini amaçlayan imza kampanyasının, belediye personeline listeler aracılığıyla ulaştırıldığı ve imza atmalarının istendiği bildirildi. İddialara göre, bazı çalışanlar fişleme girişimi olarak değerlendirilen bu durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.
Uzun yıllardır 'parti rozetini çıkarma' iddiasına karşılık, Saraçhane'yi CHP karargâhına dönüştürenler en azından personeli rahat bıraksınlar. Çıkın sokağa ve imzanızı orada toplayın." İddialara ilişkin CHP ya da İBB yönetimi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı" ifadelerini kullandı.
TARAFSIZLIK İLKESİNİ İHLAL EDİYOR
Öte yandan, personelin mesai saatlerinde ya da görev alanlarında siyasi amaçla yönlendirilmesi kamu kurumlarının tarafsızlığı ilkesini ihlal ediyor. Mevzuatlarda da bu ve benzer uygulamalar tarafsızlık ilkesine aykırı kabul ediliyor.