İki gazeteciye tehdit ve şantaj gözaltısı

GazetecilerMurat Ağırel ile Timur Soykan, Flash TV'yi satın alan ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Erhan Kork'a yönelik kanalı satın alma sürecinde tehdit ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İfade veren Erkan Kork, 2024 Aralık'ta Flash TV'nin sahibi ile satın alma sürecine girdiğini, 2 ya da 4 milyon dolar karşılığında anlaştıklarını belirterek, "Benden önce Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kanalı almak için görüşmüş ve gayriresmi yollardan kapora olarak şirket sahiplerine 250 bin doları çöp poşeti içerisinde sahiplerin Bursa'daki ikametinde verilmiş. Kanal satın alınarak Ekrem İmamoğlu'nun propaganda aracı yapılmaya çalışılmıştır" diye konuştu. Kendisiyle röportaj yapmak üzere bir araya gelen Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kanalı almaktan vazgeçirmek adına kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Habercilik etiğine aykırı davranarak beni baskılayıcı eylemlerde bulunmaları nedeniyle şikâyetçiyim" dedi. Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldükleri adliyede savcılıkça tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ağırel ve Soykan'ı imza verme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.