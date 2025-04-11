İmam Hatipler dünya için önemli proje

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin, İbn Haldun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması"nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. İbn Haldun Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, derece alan gençlerle yapılan söyleşilerin yer aldığı video gösterildi. Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, imam hatip öğrencilerine yönelik çalışmalarda paydaş olmayı ve sosyal faaliyetleri desteklemeyi çok önemsediklerini kaydetti. İmam hatiplerin dünya için önemli bir proje olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğitim fakültemiz, oradaki hocalarımız imam hatipleri dünyaya tanıtmakta, imam hatiplerle ilgili faaliyet yapmakta aktif olsunlar istiyoruz" dedi. ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan da ödüllerin teşvik edici mahiyette olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyor. Ashabın en çok sevildiği hadisi şeriflerden bir tanesi bu. Biz Peygamberi seviyoruz. Onun yolunda gitmeye, onun izinde gitmeye, 21. yüzyılın sahabeleri olmaya adayız" diye konuştu.

DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ

Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir ise iyi bir Müslüman olmak için Kuran ve hadisin Müslümanların hayatında olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye ve Malezya, inşallah bütün dünyaya İslam'ın güzel bir din olduğunu gösterecektir" ifadesini kullandı. Yarışmada birinci seçilen Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Ubeyde Dağ'a ödülünü Bilal Erdoğan takdim etti. Birinciye tam, ikinciye üç çeyrek, üçüncüye yarım, 4 ve 10 arasındaki öğrencilere çeyrek, 11-20 arasında dereceye girenlere de 2 bin 500 lira para ödülü verildi. Tören, yarışmada ilk 20'ye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. SABAH