Kapıkule rüşvet operasyonunda 38 şüpheli adliyede

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kapıkule'deki bazı birimlere tamirci kılığında gelen dedektifler, rüşvet alındığı tespit edilen noktalara gizli kamera yerleştirdi. Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 350 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemeleri tamamlanan 38 kamu görevlisi, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 21 bin 325 Euro, 14 bin 600 Amerikan doları ile 89 bin Türk lirası ele geçirilmişti. Ele geçirilen yaklaşık 1,5 milyon liranın rüşvet parası olduğu değerlendiriliyor.