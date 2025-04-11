Meta'dan Gazze soykırımına dijital sansür! "Amaçları kör, sağır, dilsiz toplum yaratmak"

Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, sosyal medya şirketi Meta, yaşanan vahşeti sansürlemek için çok sayıda paylaşıma erişim engeli getiriyor. Meta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını belgeleyen görüntüleri "topluluk kuralları" gerekçesiyle platformdan kaldırmasının ardından şimdi de dijital çizimlere sansür uyguluyor. Özellikle çocuk ölümlerini sembolize eden grafik çalışmaların, herhangi bir uyarı yapılmadan kullanıcı hesaplarından silindiği belirtiliyor.
"EN AĞIR KEFEN EN KÜÇÜĞÜ OLANDIR"
Söz konusu görsellerden biri, "En ağır kefen en küçüğü olandır" başlığıyla dikkat çekiyor. Görselde, Gazze'de bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden çocuklar kefenlenmiş şekilde resmedilirken, dünyanın geri kalanında ise insanların doğal yaşam döngüsünü tamamladığı bir yaşam çizgisine yer veriliyor. Altında ise "Gazze'de 2023'ten bu yana en az 18.000 çocuk katledildi" ifadesi bulunuyor.
Ancak bu görseli paylaşan kullanıcıların içerikleri kısa süre sonra sistem tarafından otomatik olarak kaldırılıyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Meta'nın bu tutumunu "dijital sansür" ve "soykırımı görünmez kılma çabası" olarak değerlendiriyor.
İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini "topluluk politikası" bahanesiyle kaldıran @Meta, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor.— Ömer Arvas (@omerarvas) April 11, 2025
Aşağıdaki görseli paylaşan kullanıcıların paylaşımları bildirim göndermeksizin bir süre sonra kaldırılıyor.… pic.twitter.com/WY7FRVyQks
ÖMER ARVAS'TAN SERT TEPKİ: AMAÇ SESSİZ BİR DİJİTAL TOPLUM YARATMAK
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ömer Arvas, Meta'nın çifte standardını şu sözlerle eleştirdi:
"İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini 'topluluk politikası' bahanesiyle kaldıran Meta, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor. Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak. Bugün değilse de bir gün, bu sansür düzenini yönetenler de soykırım failleriyle aynı salonlarda birlikte yargılanacak."
ABDÜLKERİM BARDAKCI DA PAYLAŞMIŞTI
Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı da geçtiğimiz günlerde aynı görseli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bardakcı, Instagram hikâyesinde çizime yer vererek, "En ağır kefen en küçüğü olandır. Gazze'de 2023'ten bu yana en az 18 bin çocuk katledildi" ifadelerine yer vermişti.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu sansür uygulamaları karşısında Meta'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.