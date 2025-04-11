Meta'dan Gazze soykırımına dijital sansür! "Amaçları kör, sağır, dilsiz toplum yaratmak"

"EN AĞIR KEFEN EN KÜÇÜĞÜ OLANDIR"

Söz konusu görsellerden biri, "En ağır kefen en küçüğü olandır" başlığıyla dikkat çekiyor. Görselde, Gazze'de bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden çocuklar kefenlenmiş şekilde resmedilirken, dünyanın geri kalanında ise insanların doğal yaşam döngüsünü tamamladığı bir yaşam çizgisine yer veriliyor. Altında ise "Gazze'de 2023'ten bu yana en az 18.000 çocuk katledildi" ifadesi bulunuyor.

Ancak bu görseli paylaşan kullanıcıların içerikleri kısa süre sonra sistem tarafından otomatik olarak kaldırılıyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Meta'nın bu tutumunu "dijital sansür" ve "soykırımı görünmez kılma çabası" olarak değerlendiriyor.

ÖMER ARVAS'TAN SERT TEPKİ: AMAÇ SESSİZ BİR DİJİTAL TOPLUM YARATMAK

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ömer Arvas, Meta'nın çifte standardını şu sözlerle eleştirdi:

"İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini 'topluluk politikası' bahanesiyle kaldıran Meta, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor. Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak. Bugün değilse de bir gün, bu sansür düzenini yönetenler de soykırım failleriyle aynı salonlarda birlikte yargılanacak."