Polisimiz huzurun ve güvenin teminatı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü kapsamında dün yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, "Polis demek, huzurun teminatı demektir, polis demek sokakların sessizliğinde, evlerin ışığında, çocukların tebessümünde, annelerin babaların yüreğinde hissedilen güven demektir" ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet ise, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cebeci Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın dört bir köşesinde güvenin adı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Fedakârlığı görev bilen tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Vazife başında şehit düşen emniyet mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. ANKARA