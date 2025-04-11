Şehadetinin 10. yılında anıldı

İstanbul Adliyesi'nde, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 10'uncu yıldönümünde anıldı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve şehidin ailesi katıldı. Bakan Tunç, konuşmasında Kiraz'ın adaletin sağlanması için gösterdiği azmi ve kararlılığı övdü, terörün hiçbir zaman Türk yargısının duruşunu sarsamayacağını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise, Kiraz'ın dürüstlüğünü ve vatan sevgisini hatırlattı. Şehit savcının mezarı da ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu.