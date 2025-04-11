Yavaş’ın şeffaflık maskesi düştü: ABB’de denetim yapılmadan rapor hazırlandı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu, mecliste sert tartışmalara neden oldu. Rapora hem AK Parti hem de MHP'den sert eleştiriler geldi. Denetim Komisyonu üyeleri, raporun denetim yapılmadan hazırlandığını, kritik belgelerin gizlendiğini ve denetim hakkının engellendiğini belirtti.

"BELGELER GİZLENDİ, MECLİSİN DENETİM HAKKI ENGELLENDİ"

Ak Parti Pursaklar Meclis Üyesi ve ABB Denetim Komisyonu Üyesi Abdurrahman Özkan, komisyon üyelerinin yazılı ve sözlü taleplerine rağmen gerekli belgelerin kendilerine verilmediğini vurgulayarak, "Denetim komisyonuna incelenmesi gereken belgeler sunulmadı. Talep ettik ama hep gizlediler. Sanki incelenmiş gibi rapor hazırlandı ve meclise sunuldu." dedi.