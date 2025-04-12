Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması’nın onay sürecinde kıran kırana diplomasi yürüttük

TÜRKİYE'NİN İKLİM KANUNU GELİYOR

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadeleyi yasal bir çerçeveye kavuşturmak üzere İklim Kanunu'nu hazırladığına vurgu yapan Bakan Kurum, "İlgili tüm bakanlıklarımızla, onların fikirleriyle birlikte taslağımızı Meclisimize gönderdik. Bu ay içerisinde yasalaşmasını bekliyoruz. Yapmış olduğumuz tüm bu faaliyetlere de aslında yasal bir dayanak, yasal bir zemin hazırlamış olacağız" diye konuştu.

"SIFIR ATIK İLE HEDEFİMİZ YÜZDE 60 GERİ KAZANIM"

Konuşmasında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılından bu yana yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni anımsatan Bakan Kurum, "7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık projemizdeki kazanım miktarımıza baktığınızda yüzde 35. Hedefimiz yüzde 60'a gelmek. Bunun için de Depozito Yönetim Sistemini önemsiyoruz. İnşallah Sakarya'dan başlamak üzere bu yıl içerisinde tüm ülke geneline yaygınlaştıracağımız ve 2026 yılında artık zorunlu hale gelecek. Bu sistemle atıklarımızı dönüştüreceğiz" dedi. Bakan Kurum, Türkiye'nin tüm bu hedeflerini başarıyla hayata geçireceğinin altını çizerek, "Doğa ve insan kardeşliğini "Benim sadık yarim kara topraktır" diyerek ifade eden Aşık Veysel'in izinden yürümeye devam edeceğiz. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen Yunus Emre'nin sözünü tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, panelde Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti, "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayacağız. Dünyadaki tüm mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. İsrail vahşetini her ortamda anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAKAN KURUM'UN ANTALYA DİPLOMASİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde 3 önemli görüşme de gerçekleştirdi. Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blana ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmede Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yaptı. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Slovakya'nın, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak iklim politikalarındaki yapıcı rolü, bu ortak çabalarda büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ DOA MAKİNESİNİ İNCELEDİ

Bakan Kurum daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi Muhtar Babayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'ndan bahseden Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 adaylığı ile ilgili süreçte de Azerbaycan'ın güçlü desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Kurum ve Babayev görüşmenin ardından forum alanında bulunan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) iade makinesini kullandı. Bakan Kurum, Türkiye'nin hayata geçirdiği Depozito Yönetim Sistemi hakkında Babayev'e bilgi verdi. Bakan Kurum, DOA'nın Sıfır Atık Projesi'ne de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

"HEM TEKNİK HEM DE LOJİSTİK OLARAK COP'A EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bakan Kurum son ikili görüşmesini BM Genel Sekreteri'nin İklim Eylemi ve Adil Geçiş Özel Danışmanı Selwin Hart ile gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine, ulusal katkı beyanlarına ve uzun dönemli strateji eylem planlarına işaret eden Bakan Kurum, İklim Kanunu'nda bu çerçevede parçaları birleştiren bir bütün olacağına dikkat çekti. Türkiye'nin COP31 adaylık sürecine bu görüşmede de ayrı bir parantez açan Bakan Kurum, "Hem teknik hem de lojistik olarak COP'a ev sahipliği yapmaya tam anlamıyla hazırız. Adaylığımızı, 2053 Net Sıfır vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Küresel güney ile kuzey arasında bir köprü rolü oynayarak, adil geçiş ve iklim adaletine dayalı bir COP organize etme iddiasındayız. Bu adaylığın, özellikle adil geçiş gündeminin merkezde olacağı bir COP için anlamlı bir fırsat sunduğuna inanıyoruz" diye konuştu.