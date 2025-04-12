Başkan Erdoğan’a 13 maddelik talep sunulduğu iddia edilmişti! DEM’den fondaş Sözcü’ye yalanlama…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetini 10 Nisan Perşembe günü kabul etmişti.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu. Erdoğan-DEM Parti görüşmesi, 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas olma özelliği taşırken, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi İmralı heyetinin görüşmede 13 maddelik talep listesi sunduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Doğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİR TALEPLER LİSTESİ SUNULMUŞ DEĞİL"

Buna rağmen; bazı haberlerde "13 Maddelik Talepler Listesi" olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir.

Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir "Talepler Listesi" gibi yaymak doğru değildir."