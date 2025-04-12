Cumhurbaşkanlığı koruma aracı kaza yaptı: 2 şehit

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, seyir halindeki bir tankere arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger olay yerinde şehit oldu. Kazayı öğrenir öğrenmez konvoyuyla birlikte dönüş yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve beraberindeki heyet, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.