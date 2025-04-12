Emine Erdoğan’dan barış ve adil düzen çağrısı: Çocukların uykularında bombalarla öldürüldüğü dünya, masumiyetini kaybetmiştir

BARIŞ VE ADİL BİR DÜZEN ÇAĞRISI

ADF-2025'in 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasının önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, diplomasiye şimdi ziyadesiyle ihtiyaç olduğunu, insanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıramayacağını dile getirdi. Bu forumda uluslararası aktörleri barışın ve adil bir düzenin herkesi muzaffer kıldığı bir dünya imar etmeye davet ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Diplomasinin birleştirici gücüyle insanların aralarında açılmış uzun mesafeleri kapatmaya gayret edeceğiz ve insanlığa hoşgörü kültürünü yeniden ayağa kaldırmayı teklif edeceğiz. Buradan hareketle bizler de bu panel ile ayrışan dünyamızı içine düştüğü tuzaklardan çıkarmada eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yapmak istedik. Bu salondaki herkesin ortak amacı, insanlığı eğitimin aydınlık bir geleceğe açılan kapısında buluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki boş bir toprağa fidan ekerseniz, onun geleceğine gür bir orman hediye edersiniz. Nesillere nitelikli eğitim sunarsanız, toplumların ve büyük ölçekte ise dünyanın kaderini değiştirirsiniz" dedi.

EĞİTİM İNSAN OLMANIN ZİRVESİNE DOĞRU BİR YOLCULUK

Eğitimin insan olmanın zirvesine doğru bir yolculuk olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu yolculukta bizi ileri taşıyan hangi donanımlarla yola çıktığımızdır. Eğer yanımıza aldığımız haritada güvenilir referans noktaları eksikse yarı yolda kalırız. Gerçek ve nitelikli bir eğitimin amacı ortaya insan eseri koymaktır. Modern dünya daha çok meslekleri icra edecek, mekanikleşmiş insan kaynağı yetiştirmeye odaklanıyor. Sayısız parçaya böldüğü bilgiden herkese bir parça veriyor, mikro uzmanlıklar üretiyor. Halbuki geçmişe baktığımızda medeniyetlerin birçok farklı disiplinde yetkin Hezarfenler yetiştirdiğini görüyoruz. Yani doktor olmakla İbni Sina olmak, mimar olmakla Mimar Sinan olmak, bilim insanı olmakla Katip Çelebi olmak arasında bir medeniyet tasavvuru farkı var. Türk mütefekkiri Nurettin Topçu, 'Bize bir insan mektebi lazım' der. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. İnsanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin diyor. Böyle bir mektep ancak eğitimi medeniyet mirasıyla, ilimle, irfanla ve ahlakla bütünleştirerek kurulabilir" diye konuştu.