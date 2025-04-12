Filistinliler vatanlarını terk etmeye zorlanamaz

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde düzenlenen "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temalı Antalya Bakanlar Toplantısı'nda, Filistin için kalıcı ateşkes, insani yardım erişimi ve bağımsız devlet vurgusu öne çıktı. Uluslararası topluma "barış için harekete geçin" çağrısı yapılan toplantıda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistinlileri anavatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.