Hulusi Akar: Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan’a yan bakamayacak!

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildikten sonra uluslararası kuruluşların konuyu çözmek için sözler verdiğini hatırlatan Akar, "30 senede parmaklarını bile oynatmadılar. Sadece seyrettiler. Ne zaman ki İlham Aliyev 'Yeter artık', Recep Tayyip Erdoğan da 'Azerbaycan yalnız değildir.' dedi çok şükür 44 günde mesele çözüldü. Dolayısıyla buradan ders çıkarmamız. Güçlü olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bizim güçlerimizi birleştirmemiz lazım. TDT bu isteğe cevaben oluşturulmuş birlikteliktir. Tek yumruk ve tek yürek olarak asil milletimizin desteği, sevgisi ve duasıyla aşamayacağımız engel, başaramayacağımız görev yoktur." diye konuştu

"ARTIK TEK YUMRUK OLARAK MODERNİZASYON ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Azerbaycan Diaspora Komitesinin, Karabağ davasını tüm dünyaya anlattığını belirten Akar, "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde yerli imkanlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık kimse Türkiye ve Azerbaycana yan bakamayacak. Türkiye ve Azerbaycan olarak barış diyoruz, istikrar diyoruz, diyalog diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz." şeklinde konuştu.

Kayseri ile Şuşa'nın "kardeş şehir" olduğunu hatırlatan Akar, tüm bunların karşılıklı bağları güçlendirdiğini vurguladı.