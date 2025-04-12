İsviçre basını: Adını tarihe yazdırdı

İsviçre'de 1934'te kurulan ve ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden Die Weltwoche Dergisi'nde Francis Pike imzasıyla yayımlanan makalede, 23 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağı vurgulandı.

HAFİFE ALINACAK BİR ORTAK DEĞİL

Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla Asya pazarına açılan bir kanal olduğu belirtilen makalede, Erdoğan'ın "Türkiye, Avrupa'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'nın hafife almaması gereken bir bağlantı işlevine sahibiz" sözüne yer verildi.

Ankara'nın Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit bir rol oynadığına işaret edilerek, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olduğuna dikkat çekildi. Erdoğan'ın "hafife alınabilecek kolay bir ortak olmadığını gösterdiği" belirtilerek, "Batılı alternatifler yerine Rus S-400 füze sistemini tercih etmesi ABD'yi kızdırdı. Ancak Batı, Erdoğan'ı kendi tarafında tutmak için dikkatli davranması gerektiğini biliyor" denildi.



'USTACA BİR YETENEĞE SAHİP'

Makalede, "Bazılarının neo- Osmanlı olarak adlandırdığı strateji ile Erdoğan, Türkiye'nin nüfuzunu genişletti. Balkanlar'daki eski Osmanlı topraklarıyla dostane ilişkiler kurdu. Doğudaki Türk diasporası da ihmal edilmedi. Türkiye dünyanın jeopolitik eksenlerinden biri, bu yüzden de tüm büyük güçler onunla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. Erdoğan bu kozu her zaman çok ustaca oynadı. Erdoğan, hiçbir tarafı ötekileştirmeme konusunda ustaca bir yeteneğe sahip" denildi.



BÜYÜK ERDOĞAN' BAŞLIĞI ATILDI

Die Weltwoche Dergisi'ndeki makalede "Büyük Erdoğan" başlığı atıldı. Makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir" ifadesi kullanıldı.