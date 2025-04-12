Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul’da yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişlerini organize eden Khodır'ın İstanbul Fatih'te saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla Khodır, gözaltına alındı.