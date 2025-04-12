Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı!
Giriş Tarihi: 12.4.2025 09:49 Son Güncelleme: 12.4.2025 09:49

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı!

İtalya adli makamlarınca “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul’da yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişlerini organize eden Khodır'ın İstanbul Fatih'te saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla Khodır, gözaltına alındı.

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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı!
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