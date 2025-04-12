MSB paylaştı: KC-135R uçağı ilk defa F-35’e havada yakıt ikmali yaptı!

Bakanlık, yaptığı paylaşımında gerçekleştirilen tatbikata 124 personeli ve 5 adet aracın katıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda yakıt ikmali görüntüleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı yakıt ikmaline ilişkin açıklama yaptı. İlk defa "F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı" diyen Bakanlık tatbikatın Türkiye dahil 14 ülkenin hava unsurlarının katılımı ile yapıldığını aktardı.

HAVADA YAKIT İKMALİ YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R uçağının ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'na Hava Kuvvetlerine ait 5 adet F-16 C/D, KC-135R, E-7T uçaklarının ve 124 personelin katıldığı belirtildi.