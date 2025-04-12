MSB paylaştı: KC-135R uçağı ilk defa F-35’e havada yakıt ikmali yaptı!

Bakanlık, yaptığı paylaşımında gerçekleştirilen tatbikata 124 personeli ve 5 adet aracın katıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda yakıt ikmali görüntüleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı yakıt ikmaline ilişkin açıklama yaptı. İlk defa "F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı" diyen Bakanlık tatbikatın Türkiye dahil 14 ülkenin hava unsurlarının katılımı ile yapıldığını aktardı.
🗓️25 Mart-11 Nisan 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2025
Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'na Hava Kuvvetlerimize ait 5 adet F-16 C/D uçağı, 1 adet KC-135R uçağı, 1 adet E-7T uçağı ve 124 personel katıldı.
Tatbikat kapsamında, KC-135R uçağımız tarafından ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı.
Ramstein… pic.twitter.com/EVRoFNtYay
HAVADA YAKIT İKMALİ YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R uçağının ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'na Hava Kuvvetlerine ait 5 adet F-16 C/D, KC-135R, E-7T uçaklarının ve 124 personelin katıldığı belirtildi.
BAKANLIK PAYLAŞTI
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Tatbikat kapsamında, KC-135R uçağımız tarafından ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. Ramstein Flag-2025 Tatbikatı Türkiye, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Macaristan, Romanya, Yunanistan hava unsurları ve NATO AWACS uçağının katılımı ile gerçekleştirildi." Bakanlık, paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. görüntülerde yakıt ikmali anları da paylaşıldı.