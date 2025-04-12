Sabrımızı kimse yanlış anlamasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde dünyaya çok önemli mesajlar verdi. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara çok sert tepki göstererek, "İsrail bir terör devletidir" diyen Erdoğan, "Bin yıldır bu topraklardayız, yine daha nice asırlar boyunca burada olacağız" ifadelerini kullandı.

İNSANLIK BEŞTEN BÜYÜKTÜR

İsrail'in 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, Filistin halkına apaçık bir soykırım uyguladığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu zulme itiraz etmek sadece kardeşlik değil, insanlık vazifemizdir. Dünya 5'ten büyüktür. Çünkü insanlık 5'ten büyüktür. Bu tespiti yaparken amacımız böyle bir anlayışın hâkim kılınmasıdır. Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz, sahipleriyiz" dedi.

Erdoğan, "Bin yıldır bu topraklardayız, daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Bölgemizin köklü tarihine uygun olarak medeniyetin, huzurun, barışın coğrafyası olmasını istiyoruz. Biz artık çatışmanın değil; kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil, refah ve istikrarın olduğu bir bölge, dünya bırakmak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok" diyerek dünyaya barış mesajı verdi. İsrail'in 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, Filistin halkına apaçık bir soykırım uyguladığını söyleyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak, buna ortak olmaktır. İsrail terör devletidir, bunun başka bir açıklaması olamaz. Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse 'terörizm' yaftası vurarak karalayamaz."

'İSTİKRARSIZLIĞA İZİN VERMEYİZ'

Başkan Erdoğan, "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha akan kanı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz. Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmeyiz. Soğukkanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sükûnetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. İsrail'in Gazze'deki devlet terörü devam ettikçe, ateşkes çabaları sabote edildikçe, masumların üzerine bomba yağdıkça kalıcı barışın gelmesi oldukça zordur" vurgusu yaptı. Erdoğan, "Ortadoğu'da barış ancak Filistin meselesinin iki devletli çözümü ile mümkündür. Bu da 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır" ifadesini kullandı.

ANLAYIŞ BİRLİĞİ

İsrail'in Suriye'de azınlıkları kışkırttığını ve Suriye'de yeni bir istikrarsızlığa göz yummayacaklarını da belirten Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldiği NEST Kongre Merkezi'nde Antalya Diplomasi Forumu kapsamında açılan diplomasi konulu dijital sergiyi gezdi.



140 ÜLKEDEN 20 BAŞKAN 74 BAKAN 450 TEMSİLCİ

Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştiriliyor. ADF 2025'e 140'ı aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan ve 450'ye yakın üst düzey temsilci katılıyor. Forumdaki 50'yi aşkın oturumda, Ortadoğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zekâ dahil olmak üzere, kürees l gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak. ADF 2025'teki faaliyetler, forumun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eşzamanlı olarak izlenebilecek. 50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum pazar gününe kadar devam edecek.



ŞARA'NIN EŞİNE SIFIR ATIK İMZASI

Emine Erdoğan da Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. El Durubi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde Ermenistan'la normalleşme adımlarının önemine vurgu yaptı. Osmani, Başkan Erdoğan için "Erdoğan ortak vizyonun güçlü sesidir" dedi.



AB'YE TAM ÜYELİK VURGUSU

Erdoğan, "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Türkiye AB'ye tam üye olmalıdır. AB'den somut adımlar atmasını bekliyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı artırdık. Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.



TÜRKİYE TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLACAK

Başkan Erdoğan, "Ticaret savaşlarında Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak. Müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'yle 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz. Başkan Trump'ın ikinci döneminde kendisiyle olan yakın dostluğumuzun da katkısıyla ABD ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, Türkiye bu sürecin kazananlarından biri olacak" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA GURUR GÜNÜ

Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışı bugün Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Havalimanı 82 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin 2. büyüğü olacak.