Üsküdar CHP Grubu’nda Kriz: Meclis boykot edildi... Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş meclis üyeleri ve ilçe örgütüyle ters düştü. CHP içinde kriz çıktı. Meclisi ihtisas komisyonu ve encümen üyelerinin seçiminde CHP Grubu ile Belediye Başkanı Sinem Dedetaş anlaşamadı. İlçe Başkanı İbrahim Çağlar'ın pazartesi sabahı yaptığı görüşmede liste üzerinde uzlaşma sağlanamayınca, CHP'li meclis üyelerinin çoğu oturumu boykot etti ve meclis toplanamadı. Salı gün yapılan grup toplantısında ilçe örgütü, adayların seçimle belirlenmesini istedi. Buna karşı çıkan Sinem Dedetaş ve bir grup meclis üyesinin yer aldığı liste dayatmasında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan, "Bize darbe yapıyorsunuz." diyerek toplantıyı terk etti. Ardından toplanan meclis, komisyon ve encümen üyelerini seçti.

MECLİS ÜYELERİ OTURUMA KATILMADI

Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleşen ihtisas komisyonları ve encümen üyelikleri seçimleri, CHP içinde krize yol açtı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile CHP Üsküdar İlçe Örgütü arasında anlaşmazlık yaşandı. İlçe Başkanı İbrahim Çağlar'ın pazartesi sabahı yaptığı görüşmede liste üzerinde uzlaşma sağlanamayınca, CHP'li meclis üyelerinin çoğu oturumu boykot etti ve meclis toplanamadı. Salı günkü grup toplantısında ilçe örgütü, adayların seçimle belirlenmesini istedi. Buna karşı çıkan Sinem Dedetaş ve bir grup meclis üyesinin yer aldığı liste dayatmasında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan, "Bize darbe yapıyorsunuz." diyerek toplantıyı terk etti. Ardından toplanan meclis, komisyon ve encümen üyelerini seçti.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİNE SÖZ VERİLMEDİ

Perşembe günü gerçekleşen Nisan ayı 3'üncü birleşiminde ise 2024 yılı faaliyet raporu görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekilinin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, bir yıllık faaliyet raporunu sundu. Bu sunumdan sonra söz isteyen AK Partili meclis üyesine, Meclis Başkanvekili Ali Aral, gerekçe göstermeden söz hakkı vermedi. Bunun üzerine Cumhur İttifakı üyeleri tepki göstererek oturumu terk etti. Oylama ile tamamlanan nisan meclis oturumlarının ardından, komisyon üyelerinin seçimle belirlenmesini savunan CHP Grup Başkanvekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Zülfikar Güneş Gülaydın, Sinem Dedetaş tarafından görevden alındı. Demokratik taleplerini dile getiren başkan yardımcısının bu şekilde görevden alınması, CHP ilçe örgütünde ciddi bir tepkiye neden oldu.