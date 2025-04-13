Antalya turizmine havalimanı dopingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binalarının resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Antalya'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığını hatırlatan Erdoğan, dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen turistlerin ülkenin turizm gelirlerine çok önemli bir katkı sağladığını belirtti. Erdoğan, "Antalya Havalimanımız son 2 yıldır 35 milyonluk mevcut yolcu kapasitesinin üzerindeki kişiye hizmet veriyor. Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024'te ise direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sayıları dikkate alarak, halihazırda mevcut kapasitesinin yüzde 12 üzerinde hizmet veren Antalya Havalimanımızı, yeni terminal binaları ve tamamlayıcı yapılarla büyütmek için güçlü bir adım attık. Proje kapsamında dış hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık. Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire 'hoş geldiniz' diyebilecek kapasiteye kavuştu" ifadelerini kullandı.

8.5 MİLYAR EURO KİRA GELİRİ

Yeni terminal binalarının Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacağını vurgulayan Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Yaklaşık 927 milyon yatırım hacmi gerektiren projeyi kamuözel işbirliği modeli kapsamında devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi olmayan proje ile yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon euro'luk kira geliri elde edeceğiz. Bu güzide proje, kamu kaynaklarını etkin kullanmanın ve kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu. Artık Antalya Havalimanımız çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek. Antalya ise turizm potansiyelini çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Burada, şu hususu da dikkatinize getirmek arzusundayım: 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin bu avantajlı konumunun sunduğu imkân ve fırsatları en üst düzeye taşımak için son 23 yılda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik."

HAYALLER TEK TEK GERÇEKLEŞİYOR

Başkan Erdoğan, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı, Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024'te 80.1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Bakınız, biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz, sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜĞÜ OLDU

Antalya Havalimanı 2024'te iç ve dış hatlarda toplam 39 milyon 230 bin yolcuya hizmet verdi. 5 Nisan Cumartesi günü 78 bin 85 yolcu sayısıyla yılın rekoru kırıldı. Sürekli artan yolcu talebi ve turizm sektörünün büyümesi daha büyük kapasiteli bir tesise ihtiyaç olduğunu gösteriyordu. Yeni terminal binalarıyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıktı. Yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükseldi. Uçak park pozisyon sayısı 108'den 176'ya çıktı. 927 milyon euroluk yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeyle Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak. Uçak yakıtını deniz terminalinden havalimanına taşımak için 29 kilometrelik boru hattı imal edildi. Bu sayede şehir trafiğine yılda 60 bin tankerin giriş-çıkışı engellendi.



ÜLKESİNİ BATI'YA ŞİKÂYET EDENLER BUNU ANLAYAMAZ

Tarihi, vicdanı ve iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkesini başkalarına şikâyet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin, siyasi ihtiraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz" şeklinde konuştu.