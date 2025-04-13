Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye: İşte masadaki diğer konular

Kabine Toplantısının Salı günü toplanması bekleniyor. Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan kabinenin ana temasının birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen İmralı Heyeti ile Başkan Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmeler masaya yatırılacak.