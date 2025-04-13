Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye: İşte masadaki diğer konular
Giriş Tarihi: 13.4.2025 14:58

Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye: İşte masadaki diğer konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen en son kabine toplantısı 24 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni Kabine Toplantısının ise Salı günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısında ana temanın ise Antalya Diplomasi Forumu bünyesinde yapılan görüşmeler ve Başkan Erdoğan'ın İmralı Heyeti ile yaptığı görüşme olması bekleniyor.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye: İşte masadaki diğer konular

Kabine Toplantısının Salı günü toplanması bekleniyor. Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan kabinenin ana temasının birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen İmralı Heyeti ile Başkan Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmeler masaya yatırılacak.

ADF GÖRÜŞMELERİ GÜNDEME GELECEK

Cuma günü başlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri birçok uluslararası görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA OLACAK

Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detaylarının masaya yatırılacak.

GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELECEK

Kabinede ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen gümrük vergisi düzenlemesi ve ABD ile Çin arasındaki çekişmelerin gündeme gelmesi ve çözüm önerileri istişare edilecek.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KONUŞULACAK

Kabinede bölgesel gündemlerinde konuşulması bekleniyor. İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve Suriye'ye yönelik attığı adımların konuşulması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye: İşte masadaki diğer konular
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