Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Gündem Terörsüz Türkiye: İşte masadaki diğer konular

Kabine Toplantısının Salı günü toplanması bekleniyor. Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan kabinenin ana temasının birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen İmralı Heyeti ile Başkan Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmeler masaya yatırılacak.
ADF GÖRÜŞMELERİ GÜNDEME GELECEK
Cuma günü başlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri birçok uluslararası görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.
GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELECEK
Kabinede ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen gümrük vergisi düzenlemesi ve ABD ile Çin arasındaki çekişmelerin gündeme gelmesi ve çözüm önerileri istişare edilecek.
İSRAİL'İN SALDIRILARI KONUŞULACAK
Kabinede bölgesel gündemlerinde konuşulması bekleniyor. İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve Suriye'ye yönelik attığı adımların konuşulması bekleniyor.