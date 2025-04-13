Çevre mühendisi başkandan çevre katliamı

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı ve çevre mühendisi Emine Helil İnay Kınay'ın yönetimindeki belediye, İzmir Uzundere Mahallesi'ndeki bir araziye topladığı mobilya ve çeşitli atıkları boşaltarak çevre kirliliğine yol açtı. Bölge halkı, belediyeye ait kepçenin çöpleri istiflediğini görüntüledi. Atıklar zaman zaman yakılıyor; çıkan zehirli duman yerleşim alanlarına, hayvan barınağına ve zeytinliklere yayılıyor.

İtfaiye, en az 4 kez bölgeye müdahale etti, yangın helikopteri dahi kullanıldı. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, hem belediyeye hem de kaçak işletmelere tepki göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne resmi şikâyette bulundu. Gür, "Çevreciliği kimseye bırakmayan başkan burayı görmüyor mu?" dedi.