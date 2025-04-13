CHP’de ‘ihanet’ kavgası alevlendi

Zonguldak Ereğli'de CHP'li 8 belediye meclis üyesi, sahil şeridindeki 7 belediye işletmesinin satışına karşı çıktıkları gerekçesiyle partilerinden istifa etti. Kararın üzerinden bir ay geçmesine rağmen "ihanet" tartışmaları dinmedi.

CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise meclis üyelerini "ihanetle" suçladı. İstifa eden meclis üyelerinden Ayhan Deniz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rant satışına karşı çıkmanın "ihanet" gibi gösterilmesine tepkisini, "Biz meclis üyeleriyiz, emir eri değiliz" sözleriyle dile getirdi.

Deniz, "Meğer belediye taşınmazlarını satmamak 'ihanet' sayılıyormuş. Satışı isteyen kahraman, sorgulayan hain oluyormuş. Bir şehrin en değerli yerleri satılmasın deyince 'hançerleyen', satışa hayır deyince 'çakma CHP'li' oluyormuş. Belediyeye ait 7 lokantanın satılmasına hayır dedik. Çünkü önümüze gelen teklif ne olgunlaştırılmıştı ne açıklanmıştı ne de tartışılmıştı. Ben teklif ettim, siz onaylayacaksınız denildi. Emredersiniz demedik. Çünkü biz meclis üyesiyiz, emir eri değiliz. Biz otomat değiliz. El kaldır, indir aparatı değiliz. CHP de bu anlayışta değildir" diyerek sitem etti.