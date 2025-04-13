Emine Erdoğan eğitim konulu panelde konuştu: Çocuklar dertleri değil okul çantalarını sırtlasın

Antalya Diplomasi Forumu'nda Emine Erdoğan, 'Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü' konulu panelde konuştu. Panele Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan İslam Cumhuriyeti Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, UNICEF Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Pia Rebello Britto konuşmacı olarak katıldı. İşte Emine Erdoğan'ın paneldeki sözleri:

2030'a 5 kala savaş bölgelerindeki milyonlarca çocuk hâlâ eğitime erişemiyor. Filistin'de çocuklar bırakın okula gitmeyi, düşünebilmeyi, uzatılan mikrofonlara 'Ölmek istiyorum. Çünkü savaş yüzünden yaşamaktan yoruldum' diyor. Çocukların uykularında bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya, masumiyetini ilelebet kaybetmiştir.

Diplomasinin birleştirici gücüyle insanların aralarında açılmış uzun mesafeleri kapatmaya gayret edeceğiz ve insanlığa hoşgörü kültürünü yeniden ayağa kaldırmayı teklif edeceğiz. Buradan hareketle bizler de bu panelle ayrışan dünyamızı içine düştüğü tuzaklardan çıkarmada eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yapmak istedik.

Bu salondaki herkesin ortak amacı, insanlığı eğitimin aydınlık bir geleceğe açılan kapısında buluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki boş bir toprağa fidan ekerseniz, onun geleceğine gür bir orman hediye edersiniz. Nesillere nitelikli eğitim sunarsanız, toplumların ve dünyanın kaderini değiştirirsiniz.

Türkiye Maarif Vakfı gittiği her yere Türkiye'nin adil, kucaklayıcı ve barışçıl yaklaşımını da beraberinde götürüyor. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor. Kavgaların bittiği, çocukların neşeden başka bir duyguyu tatmadığı, sırtlarında büyük dertleri değil, yalnızca okul çantalarını taşıdığı bir dünya diliyorum.