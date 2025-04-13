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Giriş Tarihi: 13.4.2025 21:33

Emine Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı: “Küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, “Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun, barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum." dedi.

AA
Emine Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı: Küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ADF'nin ayrışan dünyada diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses. Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun, barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum." Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin ADF'deki konuşmalarından bazı bölümler de yer aldı.

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Emine Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı: “Küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum"
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