Erbaş’tan zulme karşı ‘birlik’ mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların yaşanan zulümlere karşı birlik içinde olması gerektiğini söyledi. Bir otelde düzenlenen "Gazze'nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nda konaşan Erbaş, Gazze ve Kudüs'ün müminler için bir iman ve izzet, insanlık içinse ahlak ve vicdan meselesi olduğunu dile getirdi. Filistin'in işgalden kurtuluşunun ancak ümmetin ortak tavır almasıyla mümkün olacağına dikkati çeken Erbaş, "Müslümanlar bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmak zorundadır. İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.