İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü! "Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın"

Çeşitli sivil toplum örgütleri vasıtası ile Beyazıd Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Filistin'e destek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Yürüyüşte ayrıca Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte pankartlar ile beraber Türk ve Filistin bayrakları taşındı.
"KONU GAZZE VE FİLİSTİN OLACAK"
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önün açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İşte görüyorsunuz 2 gündür Antalya'da Diplomasi Forumu devam ediyor. Birçok ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, dışişleri bakanları, dünyanın her bir yerden katılımcılar var. Türkiye buna ev sahipliği yaptı.
Önümüzdeki hafta içinde de İstanbul'da yine büyük bir forum var. TBMM Başkanımız Sayın Numan kurtulmuş ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Filistin dostluk için parlamento başkanları ile toplantı olacak. Buraya da dünyanın birçok yerinden parlamento başkanları iştirak edecek. Konu Gazze ve Filistin olacak'' dedi.
"SİZ YAHUDİLERE FİLİSTİN TOPRAKLARININ VERİLMESİNİ KABUL EDER MİSİNİZ?"
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Muhammed El Hac ise, "Osmanlı Sultanı Abdülhamit Han Filistin'de bir karış toprağın dahi Yahudilere verilmesini reddetmiştir. Siz Yahudilere Filistin topraklarının verilmesini kabul eder misiniz. Canlarını, mallarını, evlatlarını Mescid-i Aksa için feda ediyorlar'' ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLAR ÖLMESİN, ÇOCUKLAR YAŞASIN"
Yürüyüşe katılan Rıdvan Özseçen, "Silivri'den geliyoruz. Burada zalime dur demeye, mazluma umut olmaya geliyoruz. Buradan bütün siyasilere sesleniyoruz. Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın' dedi.