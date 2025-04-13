İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü! "Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın"

Önümüzdeki hafta içinde de İstanbul'da yine büyük bir forum var. TBMM Başkanımız Sayın Numan kurtulmuş ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Filistin dostluk için parlamento başkanları ile toplantı olacak. Buraya da dünyanın birçok yerinden parlamento başkanları iştirak edecek. Konu Gazze ve Filistin olacak'' dedi.