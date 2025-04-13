Ulaşımdan sonra suya zam yolda

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, kampanya sürecinde İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandırmayı vadetti. Koltuğa oturduktan sonra seçim meydanlarında vatandaşa verdiği sözleri unutan Tugay, geride kalan 13 aylık belediye başkanlığı döneminde içme suyuna Haziran 2024'te yüzde 45, Ocak 2025'te ise yüzde 30 olmak üzere toplamda yüzde 75 oranında iki kez zam yaptı. Bununla da yetinmeyen Tugay içme suyuna yeni bir zam için kolları sıvadı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Tugay'ın talimatı ile İZSU Genel Müdürlüğü bürokratları son olarak 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren yüzde 30 zamlı su tarifesi üzerinde çalışmaya başladı.

Sır gibi saklanan taslak tarifelerdeki zam oranları İZSU bürokratları tarafından sır gibi saklanıyor. Oran konusundaki son kararı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın vereceği konuşuluyor. Yine SABAH'ın İZSU kaynaklarından edindiği bilgiye göre içme suyuna yapılacak zam oranı yüzde 15'ten az olmayacak. Yeni düzenleme ile sadece içme suyunun metreküp fiyatı değil aynı zamanda baremlerde de değişikliğe gidilmesi söz konusu olacak. Örneğin konutlarda 0-4, 5-10, ve 11-20 metreküp olan baremler yeni düzenlemede 0-10, 11-20 ve 21 ila üstü olarak tekrar düzenlenebilecek.

GÖZLER GENEL KURULDA

Önümüzdeki günlerde İZSU Yönetim Kurulunda gündeme gelecek olan taslak tarifeler tek tek incelendikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay içme suyuna yapılacak zam oranı konusunda son sözünü söyleyecek. Alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda 16 Nisan Çarşamba günü İZSU Genel Kurulu toplantıya çağrılacak. Bu toplantıda üzerinde çalışılan son tarife incelenmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edilecek. Ardından da mecliste oylanıp son şekli verilecek. Mecliste kabul edilecek yeni tarife İZSU Yönetiminin duyuracağı tarihte de yürürlüğe girecek.