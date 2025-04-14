14 kişi il dışına nakledildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri) gönderilen 14 tutuklu, Adalet Bakanlığı kararıyla il dışındaki cezaevlerine nakledildi. Aralarında İmamoğlu suç örgütünün tepe yöneticilerinden Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın da olduğu 14 tutuklu Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine gönderildi. Tutukluların Silivri Cezaevi'nde Murat Ongun'un yönlendirmesiyle avukatlar aracılığıyla bir iletişim ağı kurdukları, bu yolla itirafçı olmak isteyenlerin baskı altına alınarak engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Sevk edilen isimler şöyle:Murat Ongun: Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuTuncay Yılmaz: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuFatih Keleş: Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuNecati Özkan: Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuHüseyin Köksal: Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuMustafa Nihat Sütlaş: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuSerdal Taşkın: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuMurat Kapki: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuAdem Soytekin: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz KurumuMurat İlbak: Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuÖmür Yılmaz: Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuEyüp Subaşı: Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuFatoş Ayık: Gebze Kadın Kapılı Cezaevi