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Giriş Tarihi: 14.4.2025

Diplomasi ayrışan dünyaya güçlü bir mesaj

Diplomasi ayrışan dünyaya güçlü bir mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nu (ADF) değerlendirdi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında ADF'nin ayrışan dünyada diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses. Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun, barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum." Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda, Başkan Erdoğan'ın ve kendisinin ADF'deki konuşmalarından bazı bölümler de yer aldı.
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Diplomasi ayrışan dünyaya güçlü bir mesaj
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