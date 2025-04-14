Emine Erdoğan Küresel Donörler Forumu'nda konuştu! “Dünyanın en büyük utancı Gazze’de yaşanıyor”

"YIKILAN YERLERİ AYAĞA KALDIRALIM"

Bizler mutlaka stratejik yardımlaşma kanalları oluşturmalıyız. 'Yok mu bana uzanacak bir el?' diye sorulan her yerde alt yapıları güçlendirecek, dezavantajlı grupları destekleyecek, eğitimi ayağa kaldıracak çözümler geliştirmeliyiz. Bizim amacımız, kanayan yaraya geçici pansumanlar yapmak değil yıkılan yerleri ayağa kaldırmak, imar ve ihya etmek olmalıdır. 2010'da Pakistan'daki büyük sel felaketinde, 2011'de kıtlığın ve iç savaşın yüzbinleri hayattan kopardığı Somali'de, 2012'de katliamların yaşandığı Arakan bölgesinde ve daha birçok insani krizde tarifsiz acılara şahit oldum. Fakat bununla beraber şahit olduğum bir şey daha vardı. O da felaket bölgelerine koşan güzel insanların hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük güçleriydi. Oralarda insanların nasıl devleştiklerini, bükülemez birer bilek olduklarını ve temiz yüreklerinin yüzlerine vurmuş parlak nurunu gördüm. Bu gördüklerim bana şunu öğretti ki 'hayırseverlik' yeryüzünün en güvenilir sığınağıdır. Tüm kalbimle, ışığın doğudan yükseldiği gibi bizlerin dayanışmasıyla vicdanın ve merhametin ışığının da doğudan yükseleceğine inanıyorum. Bugün burada konuştuklarımızın tüm vicdanlara ulaşmasını temenni ediyorum. İnsan hayatına verilen önemin, her coğrafyada eşit olduğu bir dünya diliyorum."