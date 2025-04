İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısıyla dün başta İstanbul olmak üzere birçok ilde İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenlendi. Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü etnik ve dini temelli soykırıma tepki gösteren vatandaşlar, işgalin ve soykırımın bir an önce durmasını istedi.Beyazıt Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, Ayasofya Camii'ne doğru yürüdü. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Katil İsrail, iş birlikçi ABD" diye sloganları attı. Yürüyüşe İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu, Hasan Turan, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de katıldı. Ayasofya önüne ulaşan on binler burada okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi.Kılıçarslan Meydanı'nda binlerce kişi, Mevlana Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Gazze'de Hayatını kaybedenler için dua okunurken, katil İsrail lanetlendi.Askerlik Şubesi önünde toplanan kalabalık, "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk!" sloganları eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü. AGD, TÜGVA, MÜSİAD, İHH, Kızılay, KADEM ve Yeşilay gibi birçok sivil toplum kuruluşunun öncülük ettiği yürüyüşe kadınlar, çocuklar ve her yaştan vatandaş yoğun katılım sağladı. Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okunurken, STK temsilcileri de "Bu zulme sessiz kalamayız" açıklaması yaptı.Karatekin Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" yazılı pankart açarak Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.Kışla Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte bazı katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında katledilen çocuklara dikkati çekmek için çocuk kefeni taşıdı. Kastamonu İHH Başkanı İdris Güler, "Gazze, yalnız değildir. Bu işgal derhal durmalıdır" dedi.: Ordu'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı slogan attı.: Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Kadın öldürdün, çocuk öldürdün, Gazeteci öldürdün. Halklar İsrail'i, zalimleri sevmiyor. Biz de sevmiyoruz. Bugün bizim öfke günümüzdür. Bugün, kolları bacakları kopan çocukların öfkesinin günüdür. Siyonizm, Avrupa'da da ABD'de de burada da kaybedecek. İsrail'e destek verenleri boykot etmeye devam edin. İslam dünyası, İsrail'e tüm hava sahasını kapatmalı. Kadın ve çocuklar ölürken İslam dünyası rahat yaşayamaz. Her pazar eylemlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.Dünya Âlimler Birliğinden Muhammed El Hac ise, "Bu etkinlik Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunun göstergesidir. Osmanlı Sultanı Abdülhamit, Filistin'de bir karış toprağını bile Yahudilere verilmesine karşı çıkmıştı. Bu hastalıklı virüsün Filistin'e hakim olmasına müsaade etmeyeceğiz. Gazze direnişin nasıl yapıldığını dünyaya gösteriyor. Mallarını evlatlarını canlarını Mesci-i Aksa için feda ediyorlar. Bir gün burada topladığımız gibi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir araya geleceğiz" diye konuştu.Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları tepki için dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri sürüyor. İsviçre'den İtalya'ya, ABD'den Bangladeş'e birçok ülkede hafta sonu on binlerce kişi İsrail'e tepki Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenledi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar "Filistin'e Özgürlük", "Katil İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.