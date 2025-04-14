İBB’de bütçe krizi derinleşiyor! 215 Milyar TL borç, 59 Milyar TL açık!

2 BİN 200 ARAÇ KİRALANDI 1.9 MİLYAR TL HARCANDI

İBB, 2024 yılında sadece araç kiralama için 1,9 milyar TL harcadı. Toplamda 2.210 aracın kiralandığı belirtildi. Kaynar, bu sayıya şirketlerin kiraladığı araçların dahil olmadığını ve gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

PERSONEL SAYISINDA ANORMAL ARTIŞ

İBB, İSKİ ve İETT bünyesindeki toplam personel sayısı 72 bin 844 olarak açıklandı. Şirket çalışanları hariç bu sayı, 2019'a kıyasla büyük bir artış gösterdi. Özellikle İETT'nin personel sayısı sadece bir yılda %41 oranında arttı.