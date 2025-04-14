İBB’de bütçe krizi derinleşiyor! 215 Milyar TL borç, 59 Milyar TL açık!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2024 yılı denetim raporu Meclis'e sunuldu. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, rapor üzerine yaptığı çarpıcı konuşmayla İBB yönetimini topa tuttu. Rakamlarla ortaya konan tablo, İstanbul'un mali dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu gözler önüne serdi.
BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 33'E DAYANDI
Kaynar'ın verdiği bilgiye göre, İBB 2024 yılında 179,6 milyar TL gelir elde ederken, 238,9 milyar TL harcama yaptı. Aradaki fark ise tam 59 milyar 328 milyon TL. Kaynar, "Bu kadar laf söyledikleri Türkiye bütçesinde bile açık en fazla %5 iken, İBB'nin açığı yüzde 33. Bu, bir kurumun batışının göstergesidir." dedi.
6 YILDA BORÇ 7 KAT ARTTI
Konuşmada en dikkat çeken başlıklardan biri İBB'nin borç yükü oldu. 2018'de 26,7 milyar TL olan toplam borcun, 2024 sonunda 215 milyar TL'ye çıktığını belirten Kaynar, bu artışın %704 olduğunu vurguladı. İSKİ ve İETT'nin borçları da eklendiğinde toplam borç 264,9 milyar TL'ye ulaşıyor.
ŞİRKETLER DENETİM DIŞINDA, VERİLER GİZLENİYOR
İBB'ye bağlı 31 şirketin mali tablolarının, yönetim kurulu üyelerinin ve sosyal haklarının denetim komisyonuna iletilmediğini belirten Kaynar, "Neyi niçin sakladıklarını biliyoruz. Bu şirketlerin tamamı zarar ediyor ve belediyenin sırtında bir kambura dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.
KONSERE, KOKTEYLE VE UÇAK BİLETİNE MİLYARLARCA LİRA
Rapora göre 2024 yılında kültür ve organizasyon faaliyetlerine yönelik ihaleler için 1 milyar 345 milyon TL harcandı. Bu harcamalar içinde konser, dans, kokteyl, uçak bileti, otel konaklaması gibi kalemlerin bulunduğunu söyleyen Kaynar, "Etkinlikler adı altında kamu kaynağı hoyratça harcandı. Üstelik bu işlerin çoğu alt yüklenicilere yaptırıldı, piyasa fiyatının çok üzerinde bedeller ödendi." dedi.
2 BİN 200 ARAÇ KİRALANDI 1.9 MİLYAR TL HARCANDI
İBB, 2024 yılında sadece araç kiralama için 1,9 milyar TL harcadı. Toplamda 2.210 aracın kiralandığı belirtildi. Kaynar, bu sayıya şirketlerin kiraladığı araçların dahil olmadığını ve gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini söyledi.
PERSONEL SAYISINDA ANORMAL ARTIŞ
İBB, İSKİ ve İETT bünyesindeki toplam personel sayısı 72 bin 844 olarak açıklandı. Şirket çalışanları hariç bu sayı, 2019'a kıyasla büyük bir artış gösterdi. Özellikle İETT'nin personel sayısı sadece bir yılda %41 oranında arttı.