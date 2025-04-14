İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’ndan seferleri durdurma kararı: İBB’den 5 milyar TL alacağını tahsil edemedi!

"YA ÇÖZÜM ÜRETİLİR YA DA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ ÇÖKER"

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil.