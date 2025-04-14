Kaçağı tespit eden işçiye ödül

Türkiye genelinde elektrik kayıp kaçağı tarihinde ilk kez yüzde 10'un altına gerilerken, verilen mücadelenin başarılı olmasında dağıtım şirketlerinin geliştirdiği yenilikçi yöntemler büyük önem taşıyor. Şimdi ise kayıp-kaçak tespiti yapan işçilere prim verilmesi modeli geliştirildi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 5.5 milyon kişiye elektrik hizmeti veren UEDAŞ, elektrik kaçağıyla mücadele konusunda da yeni bir dönemi başlattı. Kayıp kaçakla mücadelede prim sistemini hayata geçirdiklerini söyleyen Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, "Sisteme tüm personelimizi dâhil ettik. Önceden yakalayabildiğimiz miktar 20 milyon kilovatsaatti (kWh), şu anki verilere göre yıl sonunda 35 milyon kilovatsaate çıkmasını öngörüyoruz. Bu sistem farkındalık oluşturdu. Arkadaşlarımız, markete de berbere de gitse kaçak kullanım varsa illa gözlerine takılıyor. 'Berberde, markette kaçak gördüm' diye ihbarda bulunuyor ve bu şekilde çok kaçak buluyoruz. Hem ihbarı yapan hem de kaçağı tespit edenlere prim veriliyor. Bu sayede 3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmış olduk."UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyüne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan Yaren leylek gibi bir çok leyleğin elektrik direklerindeki yuvasını da koruma altına aldıklarını anlattı. Bugüne kadar 102 yuva hazırladıklarını belirten Gençoğlu, "Leyleklerin güvenli bir şekilde göçlerini tamamlamaları amacıyla üzerinde enerji olan hatlara yuva yapmamaları, çarpılma tarzı olumsuz şeylerin olmaması için yuva yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi'nden hocalarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.