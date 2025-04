Milli Savunma Bakanı Güler: Silahı bırakmamakta ısrar eden hedefimiz olmaya devam edecektir

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Güler, bölgede ve dünyada çok boyutlu tehditlerin, çatışmaların ve belirsizliklerin yoğunlaştığı bir süreçten geçildiğine, bu gelişmelerin kendilerini sadece yakın çevrelerinde değil, küresel düzlemde de daha dikkatli, daha hazırlıklı ve daha dirayetli olmaya mecbur bıraktığına dikkati çekti.

Güler, Türkiye'nin güvenliğinin ve bekasının, yalnızca sınırları korumaktan ibaret olmadığını belirterek, "Kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda etkin, caydırıcı ve hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aynı zamanda barış ve istikrarın teminatıdır. TSK, bugüne kadar olduğu gibi bugün de görevini büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmekte, her birinizin bu sorumluluk bilinciyle yürüttüğü görevler hem sahada hem de masada ülkemizin elini güçlendirmektedir." diye konuştu.

"SAHADA TÜRKİYE'NİN YADSINAMAZ BİR TECRÜBESİ VARDIR"

Suriye'de istikrarın tesisinin, toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni hükümetin ülke genelinde meşru otoriteyi tesis etmesinin, bölgenin geleceği açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda TSK olarak, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin inşasına destek vermeye devam ediyoruz. DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede bölge ülkeleriyle yürüttüğümüz temaslar ve oluşturulması planlanan ortak harekat merkezi ile bölgesel sahiplenmenin artırılması, uluslararası hukuka uygun şekilde barışa hizmet etmesi hedeflenmektedir. Suriye'deki bazı eylem ve inisiyatiflerin zaman zaman istikrarı zedeleyici bir boyuta ulaştığını gözlemlemekteyiz. Sahada Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi vardır ve başta Suriye yeni hükümeti olmak üzere takdir görmekte ve çözüm kaynağı olarak görülmektedir."

"TÜRKİYE'NİN POZİTİF YAKLAŞIMI, HİÇBİR AKTÖR TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMEMELİDİR"

Bakan Güler, bölgedeki meseleleri diyalogla çözmekten yana olduklarını, bölgede herhangi bir istenmeyen hadisenin yaşanmasını önlemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ancak şu hususun da altını özellikle çizmek isterim; bu gelişmelerin bölgenin olmazsa olmaz ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına engel teşkil etmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bu pozitif yaklaşımı, hiçbir aktör tarafından istismar edilmemelidir. Bu yaklaşımımız, bölgede istikrar arayışına katkı sağlamak içindir, asla ve asla bazı çevrelerce anlamsız heveslerin, oldubittilerin ya da yeni denge oyunlarının motivasyon kaynağı haline gelmesine müsaade edilmeyecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi TSK, kendisine tehdit olmayan hiç kimseye tehdit değildir. Aksine gittiği her yere istikrar, huzur ve barış götürmüştür. Ancak, bu iyi niyetli yaklaşımımızın yanlış yorumlanmasına da göz yummayacağımız bilinmelidir."

"GERÇEKTEN BARIŞTAN YANA OLAN HER GİRİŞİM DESTEKLENİR"

Yeni Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir sürecinin dikkatle izlendiğini dile getiren Güler, bu noktada Türkiye'nin beklentilerinin ve çekincelerinin muhataplara açık bir şekilde iletildiğini aktardı.

Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle terörle mücadele konusuna da değinmek istiyorum. PKK terör örgütünün temelsiz ve sonuçsuz heveslerinden, aklıselim bir inisiyatifin perspektifine evrilen süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Devletin adil ve müşfik eline teslim edilen bu yaklaşım tabii ki en içten ve samimi bir şekilde desteklenecektir. Sahadakiler dahil bunun yansımalarını bizzat izlemektedir. Son dönemde teslim olup yaptıkları açıklama ve yaklaşımlarla sahanın geleceğini şekillendiren elemanların da ifadelerinde bu durumun yansımaları izlenmektedir. Gelişmeler samimiyet ve kararlılıkla uygulandığında anlam ifade edecektir. Bu süreçte özellikle şu noktayı önemle vurgulamak isterim; gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir. Ancak süreci istismar etmeye çalışanlar, zamana oynayanlar, bu zemini propaganda aracı olarak kullananlar karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulacaktır. Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır. Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu konuda devletimizin duruşu nettir: Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek; toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyecektir."

"TSK, GÖREVLERİNİ AYNI AZİM VE DİSİPLİNLE SÜRDÜRECEKTİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya'da, Somali'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Avrupa güvenlik mimarisi içinde üstlendikleri görevlerin, Türkiye'nin küresel bir güvenlik sağlayıcısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

NATO kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin ve uluslararası barış misyonlarının, milletin onurlu duruşunu yansıttığını kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda kara, hava ve deniz unsurlarımızla katılım sağladığımız eğitim ve tatbikatların yanı sıra Kosova ve Bosna Hersek'teki unsurlarımız başarıyla görevlerine devam etmektedir. Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla 1 Aralık 2024 tarihinde İtalyan Taburundan görevi devralan İhtiyat Komando Taburumuz, Kosova genel seçimlerinin de icra edildiği kritik bir dönemde vazifesini başarıyla yerine getirerek görevini 1 Nisan 2025 tarihinde Çok Uluslu Tabura devrederek, sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye geri intikal etmiştir. Tatbikatlarımızla sahadaki yetkinliğimizi artırırken diplomatik alandaki girişimlerimizle de bölgemizde barışın tesisine öncülük ediyoruz. Ukrayna'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada barışın, istikrarın ve güvenliğin teminatı olan TSK, görevlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve disiplinle sürdürecektir."