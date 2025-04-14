‘Mükemmel kadın’ dayatması tehdide dönüştü

KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Vakfı) "10. Kadın Araştırmaları Kongresi'nin sonuç bildirgesinde kadınlar, kariyer, kişisel bakım ve sosyal medya etrafında şekillenen yeni mitlerin baskısı altında olduğu kaydedildi.İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde "Mitik Söylem ve Kadın" temasıyla gerçekleştirilen kongrenin sonuç bildirisinde kadınların 'kariyer', 'kişisel bakım' ve 'sosyal medya' etrafında şekillenen yeni mitlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı. "Süper kadın" mitinin, hem başarılı bir kariyere sahip olma hem aileyi mükemmel idare edebilme zorunluluğunu dayatırken, sosyal medya ve popüler kültür aracılığıyla "ideal beden", "mükemmel kadın" mitleri kadınlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiliyor. Tüm bunların kadınları değersiz hissettiren birer tehdit unsuruna dönüştüğü kaydedildi. Mükemmel kadın, süper anne, ideal beden gibi kadınları psikolojik olarak zorlayan mitlerden sınır ve fonksiyonları Türk mitolojisinde mükemmel bir oranla çizilmiş ve bilhassa Dede Korkut'ta fiilen gösterilmiş yeterli anne, dengeli yaşam, huzurlu ve mutlu anne mitlerine doğru medyayı yönlendirecek çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.