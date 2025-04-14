Narin cinayeti soruşturmasında ikinci dava başladı

Narin Güran soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 yetişkin hakkında Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ile 3 çocuk hakkında Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan "suçluyu kayırma" davalarının birleştirilmesine karar verilmişti. Basit yargılama usulüyle görülecen Narin Güran davası, yoğun katılım nedeniyle Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi yerine 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk toplam 15 sanık hâkim karşısına ilk kez çıktı.

Soruşturma kapsamında, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah ve Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya'nın yanı sıra tutuksuz yargılanan Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile çocuklar R.A., M.G. ve İ.K.'inin ifade vermesiyle Narin Güran cinayetinde ikinci davanın ilk duruşması iddianamenin okunmasıyla başladı. Duruşmaya, Diyarbakır Barosu ile sanık avukatları da katıldı.