Tarihi tokalaşmanın fotoğrafına ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 40. Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Birçok farklı kategoride 8 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği dev organizasyonda SABAH Gazetesi'ne de önemli bir ödül geldi.SABAH Gazetesi Foto Muhabiri Ali Ekeyılmaz'ın, 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'de, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarıyla tokalaşmasını ölümsüzleştiren karesi, "Yılın Haber Fotoğrafı" kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Ülke gündemini uzun süre meşgul eden bu selamlaşma sonrası tarihi bir sürece girildi. İki parti arasındaki yakınlaşma, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlangıcı olarak kabul edildi. Derneğin ödül töreni, önümüzdeki günlerde olacak.