Haberler Gündem Haberleri Tarihi tokalaşmanın fotoğrafına ödül
Giriş Tarihi: 14.4.2025

Tarihi tokalaşmanın fotoğrafına ödül

ANKARA
Tarihi tokalaşmanın fotoğrafına ödül
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 40. Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Birçok farklı kategoride 8 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği dev organizasyonda SABAH Gazetesi'ne de önemli bir ödül geldi.



SABAH Gazetesi Foto Muhabiri Ali Ekeyılmaz'ın, 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'de, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarıyla tokalaşmasını ölümsüzleştiren karesi, "Yılın Haber Fotoğrafı" kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Ülke gündemini uzun süre meşgul eden bu selamlaşma sonrası tarihi bir sürece girildi. İki parti arasındaki yakınlaşma, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlangıcı olarak kabul edildi. Derneğin ödül töreni, önümüzdeki günlerde olacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi tokalaşmanın fotoğrafına ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz