TBMM’nin gündemi yoğun

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Türkiye'nin ilk iklim kanunu olan düzenleme ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelenin yasal zemini oluşturulacak. Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun mesaisini sürdürecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan bin 500 liraya yükseltilecek. İhbarın asılsız olduğunun tespiti halinde 15 bin lira idari para cezası verilecek. Kartalkaya Kayak Merkezi faciasını soruşturan komisyonda bilirkişi dinlenecek.