Yavaş Ulaştırma Bakanlığı’nı suçlamıştı! İzin vermiyor dediği yeri Ulaştırma Bakanlığı yapıyormuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 728 milyar 40 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade etti. Bakanlık olarak Ankara'nın kent içi raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardıkların ifade eden Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı dikkate alarak projede revizyon başlattık. Önümüzdeki sene yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bunun yanı sıra 20 kilometrelik Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı ve 12 kilometrelik Etlik-Forum Hatlarında etüt proje çalışmaların başladığını ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısında tarihi bir dönüşüme imza atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Başkentimize son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanlarında toplam 728 milyar 40 milyon liralık yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.