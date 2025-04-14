Yavaş Ulaştırma Bakanlığı’nı suçlamıştı! İzin vermiyor dediği yeri Ulaştırma Bakanlığı yapıyormuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 728 milyar 40 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade etti. Bakanlık olarak Ankara'nın kent içi raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardıkların ifade eden Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı dikkate alarak projede revizyon başlattık. Önümüzdeki sene yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz." dedi.
Bunun yanı sıra 20 kilometrelik Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı ve 12 kilometrelik Etlik-Forum Hatlarında etüt proje çalışmaların başladığını ekledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısında tarihi bir dönüşüme imza atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Başkentimize son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanlarında toplam 728 milyar 40 milyon liralık yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.
"ANKARA'NIN 23,1 KİLOMETRELİK KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTINI 103,6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"
Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kızılay –Çayyolu, Batıkent - Sincan, Keçiören-AKM, AKM-Gar-Kızılay metrolarını tamamlayarak Ankaralıların hizmetine sunduklarını anımsattı.
2018 yılında yenileyerek hizmete aldıkları Başkentray'ın geçen 7 yılda 113 milyondan fazla yolcu taşıdığına da dikkati çeken Bakan Uraloğlu, ana arterlerdeki trafiğin yoğunluğunu azaltmada önemli bir etken olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bakanlık olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık. 26,2 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı dikkate alarak projede revizyon başlattık. Bu revizyonu bu sene içerisinde bitiririz. Önümüzdeki sene de imkanları değerlendirerek bu metroda yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 20 kilometrelik Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı ve 12 kilometrelik Etlik-Forum Hatlarında etüt proje çalışmalarımız başladı. Bu hatlarımız tamamlandığında 58,2 kilometrelik metro hattını daha hizmete sunmuş olacağız. Başkentray'ı Yenikent'e kadar bağlayacak Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi kapsamında da çalışmalarımıza devam ediyoruz."
BAŞKENT'İN ULAŞIM ÇİLESİ DEVAM EDİYOR
Ankara metro istasyonlarında uzun süredir devam eden sorunlar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bakımsızlıktan dökülen istasyonlar, çalışmayan kiosk cihazları, aylardır bozuk olan yürüyen merdivenler ve istasyonların ortasına yerleştirilmiş kovalar, kullanıcıların şikayetlerine neden oluyor. Tavanın damlaması sebebiyle çeşitli noktalara konulan kovalar haftalardır kaldırılmadı. Yürüyen merdivenlerin uzun süredir çalışmaması ise özellikle sıcak günlerde vatandaşlar için büyük bir zahmet yaratıyor.
Hal böyle iken Mansur yavaş havaalanı metrosu üzerinden ulaştırma bakanlığını eleştirmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı beşinci oturumunda, ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet raporları görüşüldü. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bize 'metro yapmadı' diyenler, 2022'den beri yatırım programlarında olmasına rağmen Havaalanı Metrosu'nu hâlâ ihale etmediler. En azından biz bir şey yaptık. Sizinkini de bir görelim. Ulaştırma Bakanları, İstanbul'a metro yapmayı bırakıp bir de Ankara'ya baksın. Başkentte havaalanına metrosu olmayan tek şehir Ankara" demişti.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN ANKARA YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
Görevde olduğu 6 yıl boyunca Mamak Dikimevi metrosunun ihale sürecini tamamlayamayan ve başkente yeni bir metro hattı kazandırmayan Mansur Yavaş, Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti. Ancak Bakanlık, Yavaş'ın üretim politikasına rağmen Ankara'ya yatırımlarını sürdürdü. 2023 yılında, Ankara metro ağının önemli bir halkası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete açıldı. Proje kapsamında inşa edilen Gar, Adliye ve Kızılay istasyonları sayesinde başkentliler, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecek. Ayrıca, 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Başkentray ve Ankaray'a aktarma imkanı sunuyor. Bu süreçte Mansur Yavaş'ın herhangi bir metro inşaatı başlatmadığı biliniyor.