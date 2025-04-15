Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya canlı yayında görüntüleri paylaştı: 234 suç örgütü üyesi gözaltında
Giriş Tarihi: 15.4.2025 10:21 Son Güncelleme: 15.4.2025 10:54

Bakan Yerlikaya canlı yayında görüntüleri paylaştı: 234 suç örgütü üyesi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, "Toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin; MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan: 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk.

Bakan Yerlikaya canlı yayında görüntüleri paylaştı: 234 suç örgütü üyesi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

Bugün sabah saatlerinde; çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik: Bu operasyon; Ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan, ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti.



Operasyonumuzun adı: Orkinos-Bulut

Bu operasyonu; Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ilimiz; Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da... Bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirdik.

Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu'nda, 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüpheli yakalandı.

MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz,127 araç,113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk

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Bakan Yerlikaya canlı yayında görüntüleri paylaştı: 234 suç örgütü üyesi gözaltında
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