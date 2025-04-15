Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, milli bisikletçilerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 15.4.2025 18:30

Başkan Erdoğan, milli bisikletçilerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya geldi.

İHA
Başkan Erdoğan, milli bisikletçilerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, bir süre sohbet ettiği gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bisikletçilere çeşitli hediyeler veren Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, milli bisikletçilerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz