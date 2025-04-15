Büyük yıkımdan sapasağlam yuvalara

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 güvenli konut inşa edildi. Zeminin sağlamlaştırması için 3 bin 870 fore kazığının kullanıldığı bölgede tünel kalıp sistemli temeller üzerine yatay mimariyle 32 blok inşa edildi. Tamamlanan evlerin görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için" dedi.

7/24 MESAİ YAPILDI

Emlak Konut GYO, 32 blokluktan oluşan konut/işyerlerinin yapımı için tüm mühendislik imkânlarını seferber etti. Önce zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda her bloğun altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı. Kimi bölgelerde 21 metre derine inildi Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmalarıyla evler 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97'si işyeri, 678'i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı. İleri mühendislik tekniklerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını belirten Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, "Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldı. Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi.



Selma Zencir

Dolayısıyla depremde yaşadığımız büyük acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz" dedi. Devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını dile getiren hak sahibi depremzede Gülseren Aksu, "Depremde yıkılan evlerimizi felaketin 2'nci yılında yatay mimariyle bu şekilde yeniden görmek hem şaşırttı hem mutlu etti. Bir başka hak sahibi öğretmen Fatih Güneşli, "Hanıma '5 yıl, 10 yıl sürer bu. Devletimiz güçlü yapar ama zaman alır' demiştim. Bu sürede yapılacağına ümidim yoktu. Ama toplam 1 yılda güvenilir, oturulabilir duruma geldi" diye konuştu. Selma Zencir de "Çok şükür bir yuvam oldu, bir çatım oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum. Ellerine, emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.

'KEŞKE YIKILAN EVİMİZ BÖYLE YAPILMIŞ OLSAYDI'

Suriye'de şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın ailesi, 6 Şubat depremine Ebrar Sitesi'nde şehitleri için mevlit hazırlığı yaptığı gece yakalandı. O gece, şehidin annesi de dahil 11 aile üyesi depremde hayatını kaybetti. Şehidin babası Ömer Saylak, "Bana da bir ev verilecek. Keşke ilk yapanlar bu evleri devletimiz gibi sağlam yapsaydı da bu kadar insan ölmeseydi" dedi.

YIKILAN 18 BLOKTA 1400 KİŞİ CAN VERDİ

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi en çok can kaybının olduğu noktalardan biriydi. 22 bloktan 18'i yıkılan sitede 1400 kişi hayatını kaybetti. Depremin sembollerinden birine dönüşen Ebrar Sitesi'nin enkazında yapılan incelemelerde 8 blokta 320 dairenin un ufak olup kum gibi serildiği görüldü. Ebrar Sitesi'nin müteahhidi ve aynı zamanda kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz, yargılandıkları davada 18'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.