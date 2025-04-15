CHP kaos siyasetine hız verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada CHP'yi sert şekilde eleştirdi. Açıklamasında dünyada olağanüstü gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Bahçeli şöyle devam etti: "Kartların yeniden karılıp güç merkezleri arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik temelli bilek güreşlerinin yoğunlaştığı bir dönemde CHP yönetiminin eline hançer alıp saplayacak yer arayışına geçmesi tam bir ilkesizlik, tamamıyla izansızlık. Bu partinin öne çıkan lekeli isimlerinin içi boş hamaset ve çıtası yükselen hakaret üslubu taşınamayacak ölçüde ağır bir yüke dönüşmüş, öyle ki hıyanet sınırına kadar dayandı. CHP Genel Başkanı'nın otokontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkârlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortada. CHP'nin genel merkez binasının gayri resmi, gıyabi ve kaçak gecekondu şeklinde Silivri'ye taşındığını söylemek abartılı, arızi ve afaki bir değerlendirme sayılmamalı.

"MUVAFFAK OLAMAYACAKLAR"

Bindirilmiş ve sipariş edilmiş zoraki kalabalıklardan mülhem meydanlarda CHP Genel Başkanı'nın malum ve mühim bir yargısal süreci ve yargı mensuplarını hedef alması ziyadesiyle yanlış olmanın yanı sıra basit ve bayağı bir siyaset cambazlığı. Anlaşılan odur ki, CHP'nin nihai gayesi sokak ve boykot çağrılarının üzerine bina edilmek istenen iç isyan, siyasi ve toplumsal anarşinin patlak vermesi. Fakat ne CHP ne bu partiyi kumanda eden dış işgal cephesi asla ve kat'a kirli emellerine muvaffak olamayacaklar." İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmeli. İmza toplayarak dehşet verici iddiaların faili olan bir zanlının cezaevinden çıktığı veya çıkarıldığı görülmüş, duyulmuş şey değil. Üstelik imza toplayarak bir ülkenin erken seçime gitmesi diye bir şey de ancak tahayyül ve tenakuz âleminin bir mahsulü olup yok hükmündedir."