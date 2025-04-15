CHP'nin "şaibeli kurultay" soruşturmasında flaş gelişme! Yeni tanık ifadesi ortaya çıktı: Parayı delil olarak aldım

Gögerkaya, listenin birini Özgür Özel, diğerini ise Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığını ifade ederek, "İki listenin olmasının nedeni kendisinin genel başkanlık yarışında bulunan her iki kişi ile görüşerek onlardan kendisine en çok menfaati teklif eden ve kendisinin Erzurum il başkanlığını devam ettirecek olan kişiyi desteklemekti. Serhatcan Eş kurultaya bizden birkaç gün önce geldi. Ankara'ya gelince Kemal Kılıçdaroğlu ile resim paylaşıp desteğini açıkladı. Biz de kurultaydan bir gün önce Ankara'ya geldik. Çukurambar semtinde bulunan bir otele yerleştik. Kurultaya gelmeden önce Erzurum delegeleri olarak sekiz kişi Kemal Kılıçdaroğlu, dört kişi de Özgür Özel'i destekleyeceğini söylemişti. Arkadaşım Yunus Siner bana il başkanımız Serhatcan Eş'in kurultaydan bir kaç gün önce İstanbul ilinde bazı görüşmeler yaptığını söyledi. Başkan İstanbul dönüşü bu kez de Özgür Özel ile görüşüp resim paylaştı. Özel'e desteğini belirtti. Biz bu duruma Erzurum delegeleri olarak tepki gösterdik. Ankara'ya geldiğimizde kurultaydan önceki gün Erzurum'un sekiz delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp resim paylaştık, kendisine olan desteğimizi beyan ettik" dedi.