Çiğli’de grev kapıda

İzmir'in Çiğli Belediyesi'ne ait şirketi Çibel A.Ş'de örgülü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında anlaşma sağlanamadı. Bir süredir devam eden ve bin 130 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde orta yol bulunamaması süreçteki gerginliği her geçen gün büyütüyor. Bunun üzerine sendika, Çiğli Belediyesi'ne 16 Nisan Çarşamba gününe kadar süre verdi. Sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 17 Nisan Perşembe günü belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan bin 130 işçinin iş bırakıp greve çıkacağını duyurdu. İşverenin yürütülen görüşmelerde yüzde 15.74 oranında maaşlara zam teklifinde bulunduğuna dikkat çeken sendika bu teklifin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

DESTEK İSTEDİLER

Çiğli halkına çağrıda bulunan Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu şube yönetimi vatandaşlardan destek istedi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Çiğli Belediyesi'nin şirketi Çibel'de çalışan biz işçiler, 22 Kasım'dan bu yana yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi sürecinde, ne yazık ki anlaşmaya varamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Yaşamak için insanca bir ücret talep ettiklerini belirten sendika, "Bize sunulan teklifler, mevcut koşullarda geçinmemizi mümkün kılmıyor. Bu kentin temizliğini yapan, yollarını düzenleyen, parklarını yeşerten, sosyal hizmetlerini yürüten biz işçileriz. Emek veriyoruz, alın teri döküyoruz. Biz olmadan bu kentin çarkları dönmez. Eğer 16 Nisan Çarşamba günü gece yarısına kadar anlaşma sağlanamazsa, 17 Nisan Perşembe günü grev hakkımızı kullanacağız. Bu mücadele sadece bizim değil, emeğin, onurun ve adaletin mücadelesidir. Çiğli halkının da bu haklı taleplerimizde bizimle birlikte olacağına inanıyoruz. Çünkü biz kazanırsak, kazanan alın teri olacak" denildi.