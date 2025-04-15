Denetim raporları CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki skandalı gözler önüne serdi: Milyarlarca liralık usulsüz ihaleler, ödenmeyen vergiler…

DAMGA VERGİSİ ÖDENMEDİ, KAMUYA CEZA GELDİ!

YST Otomotiv'in alt yüklenicisi Bustech firmasıyla imzaladığı sözleşme için damga vergisi ödenmedi. Yasalara göre hem yüklenici hem belediye bu verginin eksik ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutuldu. Bu işlem sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cezai yükümlülük altına girdiği, oluşan kamu zararı nedeniyle ilgililer hakkında TCK 257. madde kapsamında işlem yapılması gerektiği vurgulandı.

İKİNCİ İHALEDE DE REKABET YOK!

İlk ihalenin bitmesinden hemen sonra, aynı iş kalemi için yeni bir ihale açıldı. Ancak bu kez de davet edilen firmaların tamamı ilk ihaledeki yüklenici ve onun alt yüklenicisiydi. Yaklaşık maliyet, bu firmaların tekliflerine göre belirlendi. "Şeffaflıktan uzak", "önceden belirlenmiş firma lehine hazırlanmış" bu süreçte iş bitirme belgelerinin bile geçersiz olduğu halde kabul edildiği tespit edildi.